При ЧП в Рязанской области погибли 20 человек
Двадцать человек погибли в результате ЧП после возгорания в производственном цехе в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Ранее МЧС заявляло о 14 погибших и 135 пострадавших, пишет Ura.ru. Известно, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.
«По состоянию на 7.00 мск 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек», - указали в оперштабе.
Сообщается о 134 пострадавших, 103 из них лечатся амбулаторно, 31 пациента поместили в стационары Рязани и Москвы. Специалисты ведут поисково-спасательные работы.
