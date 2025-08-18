Жительница Чувашии выиграла в лотерею 33 млн рублей

Жительница Чувашии Анжелика стала одним из суперпобедителей лотереи «Мечталлион» и выиграла свыше 33 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда гослотерей «Национальная лотерея».

В тираже №150 лотереи «Мечталлион» 3 августа суперприз в 100 млн рублей разделили между тремя участниками. Обладательницей выигрыша стала в том числе Анжелика. Женщина поделилась, что купила последний лотерейный билет на кассе в магазине. Она верила что когда-нибудь станет победительницей лотереи.

«Гороскоп мне всегда говорил, что для Весов август будет финансово благоприятным. И рука чесалась очень сильно две недели... А в дни перед выигрышем совсем невозможно чесалась», - рассказала Анжелика.

Женщина планирует потратить выигрыш на дачу для себя и квартиру для детей.

Ранее жительница Санкт-Петербурга Александра М. выиграла 72,2 млн рублей в лотерею «Спортлото», пишет Ura.ru.

