В туротрасли заявили, что охотнее всего шенгенские визы россиянам выдает Франция

«Хорошо дают визы французы, испанцы, итальянцы, у немцев можно попробовать получить визу, греков и болгар. Эти страны выдают визы адекватно, без нареканий», — уточнила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Ансталь отметила, что, если получить визу во Францию, но совершить первый визит в другую страну, в дальнейшем с оформлением «шенгена» могут возникнуть проблемы. В связи с этим эксперт посоветовала совершать первую поездку в страну получения документа.

Ранее АТОР сообщила, что в сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась в семь раз. При этом на треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 млн, что на 37% больше, чем в 2022 году, отмечает RT.

