«Под профильными испытаниями он подразумевает то, что на учителя физики надо сдавать физику, а не обществознание, на учителя химии – химию. Об этом идет речь. Это не дополнительное испытание, а в рамках того набора ЕГЭ, которое необходимо для поступления. То есть математика и русский обязательно, а третий предмет – в зависимости от того, что человек собирается преподавать. Когда ребята приходят на физику потом, не сдавая ее, их нужно дотягивать, пока они учатся. В то же время, конечно, мы отмечаем то, что на педагогические специальности растет спрос, у ребят высокие баллы по ЕГЭ. Но есть риск того, что ребятам, которые уже готовятся к обществознанию, будет сложно переориентироваться быстро и подготовиться к профильному предмету», - рассказала она.

Если ввести в педагогических вузах систему отработки по аналогии с медиками, то это приведет к дефициту студентов на педагогических специальностях. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.



