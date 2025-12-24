В Госдуме рассказали, как будут выглядеть профильные экзамены в педвузах
Ольга Пилипенко заявила НСН, что на учителя физики надо сдавать физику, а не обществознание, на учителя химии – химию и так далее.
Для будущих студентов педагогических вузов не будут вводить дополнительный экзамен, но изменят состав обязательных ЕГЭ, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Министерство просвещения России планирует ввести с 2027 года профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова его главы Сергея Кравцова. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования, отметил министр. Пилипенко объяснила, о чем идет речь.
«Под профильными испытаниями он подразумевает то, что на учителя физики надо сдавать физику, а не обществознание, на учителя химии – химию. Об этом идет речь. Это не дополнительное испытание, а в рамках того набора ЕГЭ, которое необходимо для поступления. То есть математика и русский обязательно, а третий предмет – в зависимости от того, что человек собирается преподавать. Когда ребята приходят на физику потом, не сдавая ее, их нужно дотягивать, пока они учатся. В то же время, конечно, мы отмечаем то, что на педагогические специальности растет спрос, у ребят высокие баллы по ЕГЭ. Но есть риск того, что ребятам, которые уже готовятся к обществознанию, будет сложно переориентироваться быстро и подготовиться к профильному предмету», - рассказала она.
Если ввести в педагогических вузах систему отработки по аналогии с медиками, то это приведет к дефициту студентов на педагогических специальностях. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
