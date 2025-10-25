В индустрии посоветовали, как сэкономить на турах на Мальдивы
Гендиректор турфирмы Воскан Арзуманов в эфире НСН сказал, что отдых на Мальдивах для россиян стал таким же доступным, как и в Турции.
Существенно сэкономить на раннем бронировании отелей на Мальдивах можно только в дорогом сегменте, но многие не вип-туристы экономят, выбирая рейсы с пересадками. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор «Tez Tour» Воскан Арзуманов.
Ранее директор департамента экзотики туроператора «Русский экспресс» Светлана Давидюк сообщила журналистам, что россияне впервые после пандемии начали покупать туры на Мальдивы за шесть-девять месяцев. Отмечается, что этому способствуют скидки за раннее бронирование и расписание зарубежных авиакомпаний на длительный срок по оптимальным ценам. При этом, по словам Арзуманова, турпоток россиян на Мальдивы увеличился уже давно.
«После пандемии Мальдивы открыли раньше, чем Турцию, соответственно туда (на Мальдивы – прим. НСН) полетели российские туристы. Мальдивцы почувствовали, насколько хороши российские туристы, и стали перестраивать свои отели по турецкой концепции. Они добавили "All Inclusive" (систему "Все включено" - прим. НСН), анимацию, дешевый продукт. С тех пор Мальдивы только набирают обороты в плане ориентации на российского туриста. В умах населения сохраняется, что Мальдивы — это очень-очень круто. При этом Мальдивы — это уже вторая Турция. Можно улететь за 200 тысяч рублей на двоих в декабре. Но это будет недорогая гостиница с завтраками. И в Турции на "Все включено" всегда найдется что-то подешевле», - отметил он.
Гендиректор «Tez Tour» заметил, что сэкономить на турах на Мальдивы можно с помощью авиаперелетов.
«Раннее бронирование — это скидка от отеля. Если это пятизвездочный Делюкс отель, который дает скидку 25%, то это одни деньги. Но это существенная экономия. А если это какая-то двухзвездочная гостиница рядом с аэропортом Мале, которая стоит $50 в сутки на двоих, — это совершенно другие деньги. Там существенной экономии не будет. Сэкономить, помимо раннего бронирования, можно на авиаперелетах. Поэтому люди выбирают "кривые" авиаперелеты, так как они бывают в два раза дешевле, чем, например, "Аэрофлот". Но вип-турист не будет на этом экономить и скорее всего полетит прямым рейсом. Там можно отдыхать круглый год. Это не Шри-Ланка — на Мальдивах так принципиально не зависит от времени года. Это больше похоже на Карибы», - заключил собеседник НСН.
Ранее Воскан Арзуманов в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что отдохнуть в Турции под Новый год можно за 120-150 тысяч рублей на двоих.
