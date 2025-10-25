В индустрии посоветовали, как сэкономить на турах на Мальдивы

Существенно сэкономить на раннем бронировании отелей на Мальдивах можно только в дорогом сегменте, но многие не вип-туристы экономят, выбирая рейсы с пересадками. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор «Tez Tour» Воскан Арзуманов.

Ранее директор департамента экзотики туроператора «Русский экспресс» Светлана Давидюк сообщила журналистам, что россияне впервые после пандемии начали покупать туры на Мальдивы за шесть-девять месяцев. Отмечается, что этому способствуют скидки за раннее бронирование и расписание зарубежных авиакомпаний на длительный срок по оптимальным ценам. При этом, по словам Арзуманова, турпоток россиян на Мальдивы увеличился уже давно.