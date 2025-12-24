Путин: Состояние госфинансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону
Состояние государственных финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону и безопасность в полном объёме. как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с кабмином он отметил, что при этом удаётся задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых нацпроектов.
«Правительству удаётся балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин пообещал решить вопрос с нехваткой тяжелых беспилотников в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Прекрасные компаньоны!»: Кинолог объяснил любовь россиян к шпицам и корги
- Путин: Состояние госфинансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону
- Марочко: Мирный план Зеленского вынуждает продолжать спецоперацию
- Путин похвалил Госдуму и Совет Федерации за работу осенней сессии
- Первые в мире: Зачем России электростанция на Луне
- Орбан допустил, что в 2026 году в Европе может начаться война
- Россиянам для получения автокредита придется официально подтверждать доход
- Эдгард Запашный призвал запустить нацпроект по строительству цирков
- «Детское сочинение»: Экс-депутат Рады оценил план Зеленского
- «Втирался в доверие»: В Госдуме назвали причину «запоздалого» преследования Чубайса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru