Путин: Состояние госфинансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону

Состояние государственных финансов позволяет обеспечивать расходы на оборону и безопасность в полном объёме. как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин похвалил Госдуму и Совет Федерации за работу осенней сессии

На совещании с кабмином он отметил, что при этом удаётся задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых нацпроектов.

«Правительству удаётся балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин пообещал решить вопрос с нехваткой тяжелых беспилотников в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

