Совет Федерации ввел штрафы за подключение «лишних» сим-карт
Совет Федерации одобрил закон, вводящий для операторов связи штрафы за обслуживание «лишних» сим-карт. Об этом сообщает RT.
Речь идёт о сим-картах, оформленных сверх лимита в 20 штук для россиян и 10 штук - для иностранцев. Либо после того, как абонент сам запретил их выдачу.
Согласно закону, штраф для компаний составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а для их должностных лиц предусмотрены взыскания в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
