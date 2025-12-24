Совет Федерации ввел штрафы за подключение «лишних» сим-карт

Речь идёт о сим-картах, оформленных сверх лимита в 20 штук для россиян и 10 штук - для иностранцев. Либо после того, как абонент сам запретил их выдачу.

Согласно закону, штраф для компаний составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а для их должностных лиц предусмотрены взыскания в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

