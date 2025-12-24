«Когда растут цены на легальный алкоголь, когда принимаются ограничения на продажу, увеличиваются продажи нелегальной продукции. Косвенные доказательства – это увеличение продаж самогонных аппаратов и увеличение продаж средств против похмелья. Потребление не падает, падают официальные розничные продажи. Для крупных городов основным каналом продажи нелегальной продукции является интернет. У нас продажи алкоголя в интернете запрещены в России, но это почему-то на деле касается только официальной продукции. А на маркетплейсах официально продают самогонные аппараты и так далее. У нас порядка пяти тысяч сайтов реализуют нелегальную продукцию», - объяснил он.

По его словам, от легального алкоголя россиян также отпугивают цены.

«Цены на алкоголь в среднем за год выросли на 17%. У большинства граждан нет возможности приобретать в регулярном режиме легальный алкоголь, потому что он для них дорогой. Минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 литра составляет в России 349 рублей. По данным Росстата, средняя цена – 420 рублей. В интернете можно приобрести аналог неизвестного качества по 150 рублей, а бутылку самогона можно приобрести в сельской местности за 100 рублей. В некоторых населенных пунктах вообще отсутствует легальный алкоголь, если говорим про сельскую местность», - добавил он.

В связи с этим он призвал усилить контроль за сырьем, которое попадает на рынок нелегального алкоголя.

«Меры, связанные с контролем за производством медицинского спирта и метилового спирта, не на таком высоком уровне. Партии проникают в нелегальное производство. Чаще всего реализуется именно метиловый спирт, что приводит к массовым отравлениям и смертям. Поэтому нужно решить проблему контроля сырья», - заключил собеседник НСН.

Снижение потребление алкоголя в России может объясняться тем, что россияне перешли с водки и коньяка на менее крепкие напитки, например, пиво и вино, кроме того, статистика не учитывает потребление нелегального алкоголя, например, домашних вин и самогона. Об этом НСН сказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

