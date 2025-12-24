Путин похвалил Госдуму и Совет Федерации за работу осенней сессии
24 декабря 202515:15
Обе палаты российского парламента завершают осеннюю сессию с хорошим результатом. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, у Госдумы и Совета Федерации было действительно много работы.
«Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан», — отметил глава государства на пленарном заседании Совфеда.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты в текущем году приняли 588 федеральных законов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
