И шпицы, и корги – отличные собаки-компаньоны, к тому же они интеллектуальны и компактны, что и делает их такими популярными у россиян. Об этом НСН рассказал ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Названы популярные породы собак у россиян. Так, самыми любимыми в 2025 году стали немецкие шпицы, пишет ТАСС. Также в тройку вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк. Примечательно, что этот топ остаётся неизменным последние годы. Карапетьянц объяснил такую подборку.

«Шпицы всегда были популярны. Во-первых, они компактные. Во-вторых, красивые. В-третьих, шпицов очень много, начиная от самых больших (Вольфшпиц), и заканчивая самым маленьким померанским шпицом. Это веселые, контактные собаки, вполне себе интеллектуальные, хорошо дрессируются. Единственное, что у них есть одна очень неприятная привычка - они любят полаять. А так собаки легки в содержании, устойчивы по здоровью, потому что на генетическом уровне порода достаточно древняя. В основном их берут, конечно, из-за компактности. Померанские шпицы – это вообще собачки для дамских рук. Малых шпицов было всегда очень много в цирках. Моряки брали их с собой на корабль, потому что они сигнализировали об опасном сближении судов», - рассказал он.