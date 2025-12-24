Орбан предупредил о риске распада Евросоюза
Евросоюз может прекратить своё существование. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В интервью газете Magyar Nemzet он указал, что входящие в объединение страны всё чаще отказываются выполнять решения, принимаемые в Брюсселе.
«Евросоюз постоянно сужает суверенитет государств, будучи не в состоянии эффективно использовать приобретённые полномочия». - отметил Орбан.
Политик добавил, что распад может произойти, если не будет проведена серьёзная реорганизация объединения.
Ранее Орбан допустил, что 2025-й является последним мирным годом в Европе, сообщает «Свободная пресса».
