Орбан предупредил о риске распада Евросоюза

В интервью газете Magyar Nemzet он указал, что входящие в объединение страны всё чаще отказываются выполнять решения, принимаемые в Брюсселе.

«Евросоюз постоянно сужает суверенитет государств, будучи не в состоянии эффективно использовать приобретённые полномочия». - отметил Орбан.

Политик добавил, что распад может произойти, если не будет проведена серьёзная реорганизация объединения.

Ранее Орбан допустил, что 2025-й является последним мирным годом в Европе, сообщает «Свободная пресса».

