Турпоток в Джидду из Москвы вырастет на 30% после запуска прямых рейсов
Саудовская Аравия входит в топ-5 стран по числу посещающих Россию туристов, а прямое авиасообщение увеличит турпоток россиян в страну, сказал НСН Дмитрий Горин.
Число туристических поездок в Саудовскую Аравию из России вырастет на 20-30% в случае запуска прямого авиасообщения между странами, сказал в эфире НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
На встрече генпрокурора России Игоря Краснова и генпрокурора Королевства Саудовская Аравия Сауда бен Абдаллы Аль Муаджиба обсуждался вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами уже в ближайшее время. Сауд бен Абдалла Аль Муаджиб заверил, что работа над решением этого вопроса находится на завершающей стадии. Горин отметил, что россияне стали чаще посещать страны Ближнего Востока.
«Прямые рейсы всегда стимулируют развитие двухстороннего туризма, и здесь, конечно, большие цифры будут со стороны туристов из Саудовской Аравии, но и наши туристы сейчас активно ездят в страны Ближнего Востока. Как только будут запущены прямые рейсы, то стоит ожидать рост туристических поездок в Саудовскую Аравию на 20-30%», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Саудовская Аравия входит в топ-5 стран по числу посещающих Россию туристов.
«Прямое воздушное сообщение, прежде всего, важно для въездного туризма в Россию, потому что Саудовская Аравия даже в отсутствие прямого воздушного сообщения входит в топ-5 стран, туристы из которой посещают Россию. Туристы из Саудовской Аравии сейчас летают с пересадками, и, конечно, это неудобно», - отметил эксперт.
Ранее президент Абхазского союза туризма Анна Калягина заявила НСН, что развитие санаторно-курортной сферы Абхазии позволит распределить турпоток на все сезоны.
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