По ее словам, абхазские отели не сталкиваются с проблемами отключения электричества в республике, так как почти у всех есть собственные генераторы.



«Летом в Абхазии практически не бывает проблем с электричеством. Даже когда они были, отели не затронули, так как почти все абхазские средства размещения обеспечены генераторами, благодаря чему могут работать автономно круглый год», - заверила Калягина.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил НСН, что среди россиян будут востребованы дешевые электрички в Абхазию, при этом популярность авиарейсов из РФ в эту республику будет зависеть от цен на билеты.

