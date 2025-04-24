В Абхазии намерены принимать туристов круглый год, а не только летом
За последние годы в Абхазии серьезно увеличился номерной фонд, сказала НСН Анна Калягина.
Развитие санаторно-курортной сферы Абхазии позволит распределить турпоток на все сезоны, сказала в эфире НСН президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.
Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа ранее заявил РИА Новости, что власти республики ожидают рост турпотока из России на 10-15% по итогам 2025 года. Ряд экспертов заявляли о нехватке отелей в стране, из-за чего нахлынувших туристов будет некуда расселять. Калягина отметила, что республика не сможет принять больше туристов, чем позволяют отели.
«Турпоток зависит прежде всего от емкости рынка - принять больше туристов, чем средств размещения, мы физически не можем. Надо распределять поток по году, тогда у нас количество туристов будет больше. Пока что, конечно, мы не развиваемся такими большими темпами, хотя за последние 3-5 лет у нас очень вырос номерной фонд. Нам есть куда стремиться и развиваться. Я думаю, в ближайшее время запустится очень много новых проектов. Хотелось бы развивать санаторно-курортную сферу, потому что Абхазия всегда была здравницей. Развитие санаторно-курортной сферы позволит распределить турпоток не только на лето, но и на другие сезоны», - сказала собеседник НСН.
По ее словам, абхазские отели не сталкиваются с проблемами отключения электричества в республике, так как почти у всех есть собственные генераторы.
«Летом в Абхазии практически не бывает проблем с электричеством. Даже когда они были, отели не затронули, так как почти все абхазские средства размещения обеспечены генераторами, благодаря чему могут работать автономно круглый год», - заверила Калягина.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил НСН, что среди россиян будут востребованы дешевые электрички в Абхазию, при этом популярность авиарейсов из РФ в эту республику будет зависеть от цен на билеты.
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