«Сегодня ограничено количество авиарейсов в Россию и из России. Поэтому мы имеем ограниченный спрос со стороны иностранных туристов, которые связаны определенными локациями. С другой стороны, учитывая, что россияне ограничены в своих перемещениях невозможностью полететь в ряд стран, сегодня внутренний туризм находится на подъеме. Он заместил международный туризм, поэтому вырисовывается такая картина», — сказал Колесников.

Собеседник НСН также спрогнозировал рост стоимости бронирования отелей во втором квартале 2025 года.

«Показатели первого квартала были хуже ожиданий (при этом не хуже показателей прошлого года — возможно, даже чуть лучше), и была некая настороженность. Второй квартал начался достаточно положительно, сейчас есть тенденция к улучшению ситуации. Цена зависит именно от спроса. Сегодня спрос поднялся — а значит, выросла и цена. Те, кто будет покупать номера в последние минуты, безусловно, столкнутся с тем, что цена будет выше», — добавил эксперт.

В заключение Колесников рассказал, что чаще всего Россию посещают туристы из Китая, Индии и ближнего зарубежья.

«Как правило, туристы едут из Китая, Индии, стран СНГ, словом, из тех государств, с которыми есть прямое авиасообщение. Отмечу, что таких длинных майских праздников, как у нас, нигде нет. Вряд ли иностранные туристы ждали майских праздников, чтобы рвануть к нам. Все прекрасно понимают, что в период высокого сезона лететь куда-то отдыхать невыгодно из-за того, что будет слишком много народу. Только россияне пытаются сделать себе дополнительный отпуск. Например, цена на отдых с 10 по 30 мая в Сочи будет ниже, чем с 1 по 10 мая, хотя больше вариантов, что погода будет лучше», — подытожил он.

В свою очередь член экспертного совета комитета по туризму Госдумы Вадим Прасов заявил, что в отелях высокого уровня объем бронирования близок к стопроцентному.

«Что касается номеров в отелях, говорить о стопроцентной загрузке на майские праздники нельзя. Когда мы говорим про отели высокого уровня, там объем бронирования близок к стопроцентному. Роста цен, безусловно, ждать стоит, но он будет зависеть от уровня загрузки в конкретном отеле», — сказал Прасов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что на майские праздники россияне традиционно путешествуют по России, посещая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и города «Золотого кольца». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

