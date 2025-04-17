Нехватку мест для иностранцев в отелях связали с ограничением авиаперелетов
Сегодня внутренний туризм заместил международный, поскольку россияне ограничены в перемещениях из-за политической ситуации, сказал НСН Сергей Колесников.
Спрос у иностранцев на путешествия в Россию сократился из-за отсутствия прямых авиарейсов, по той же причине наблюдается и всплеск внутреннего туризма, который замещает международный. Об этом НСН заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников.
В Ассоциации туроператоров России ранее сообщили, что иностранным туристам не хватило гостиниц в России на майские праздники. Отмечается, что произошло это из-за того, что номера на предстоящие длинные выходные раскупили россияне. При этом майские праздники, рассказали в ассоциации, стали востребованным периодом для въездного туриста в стране. Колесников связал нехватку номеров для иностранцев ограничением числа авиарейсов.
«Сегодня ограничено количество авиарейсов в Россию и из России. Поэтому мы имеем ограниченный спрос со стороны иностранных туристов, которые связаны определенными локациями. С другой стороны, учитывая, что россияне ограничены в своих перемещениях невозможностью полететь в ряд стран, сегодня внутренний туризм находится на подъеме. Он заместил международный туризм, поэтому вырисовывается такая картина», — сказал Колесников.
Собеседник НСН также спрогнозировал рост стоимости бронирования отелей во втором квартале 2025 года.
«Показатели первого квартала были хуже ожиданий (при этом не хуже показателей прошлого года — возможно, даже чуть лучше), и была некая настороженность. Второй квартал начался достаточно положительно, сейчас есть тенденция к улучшению ситуации. Цена зависит именно от спроса. Сегодня спрос поднялся — а значит, выросла и цена. Те, кто будет покупать номера в последние минуты, безусловно, столкнутся с тем, что цена будет выше», — добавил эксперт.
В заключение Колесников рассказал, что чаще всего Россию посещают туристы из Китая, Индии и ближнего зарубежья.
«Как правило, туристы едут из Китая, Индии, стран СНГ, словом, из тех государств, с которыми есть прямое авиасообщение. Отмечу, что таких длинных майских праздников, как у нас, нигде нет. Вряд ли иностранные туристы ждали майских праздников, чтобы рвануть к нам. Все прекрасно понимают, что в период высокого сезона лететь куда-то отдыхать невыгодно из-за того, что будет слишком много народу. Только россияне пытаются сделать себе дополнительный отпуск. Например, цена на отдых с 10 по 30 мая в Сочи будет ниже, чем с 1 по 10 мая, хотя больше вариантов, что погода будет лучше», — подытожил он.
В свою очередь член экспертного совета комитета по туризму Госдумы Вадим Прасов заявил, что в отелях высокого уровня объем бронирования близок к стопроцентному.
«Что касается номеров в отелях, говорить о стопроцентной загрузке на майские праздники нельзя. Когда мы говорим про отели высокого уровня, там объем бронирования близок к стопроцентному. Роста цен, безусловно, ждать стоит, но он будет зависеть от уровня загрузки в конкретном отеле», — сказал Прасов.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что на майские праздники россияне традиционно путешествуют по России, посещая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и города «Золотого кольца». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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