Саудовская Аравия анонсировала запуск прямого авиасообщения с Россией

По словам Краснова, путь от Москвы до Эр-Рияда занимает неоправданно много времени, что не способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций. Генпрокурор РФ выразил надежду на то, что ведомство сможет оказать влияние на разрешение этого вопроса.



Сауд бен Абдалла Аль Муаджиб, в свою очередь, заверил, что работа над решением вопроса возобновления прямого авиасообщения между странами находится на завершающей стадии.

Ранее стало известно, что Таиланд хочет сократить продолжительность безвизового режима с 60 до 30 дней, напоминает RT.

