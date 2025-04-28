Саудовская Аравия анонсировала запуск прямого авиасообщения с Россией

Прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией может восстановиться в ближайшее время. Этот вопрос обсуждался на встрече генпрокурора России Игоря Краснова и генпрокурора Королевства Саудовская Аравия Сауда бен Абдаллы Аль Муаджиба.

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По словам Краснова, путь от Москвы до Эр-Рияда занимает неоправданно много времени, что не способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций. Генпрокурор РФ выразил надежду на то, что ведомство сможет оказать влияние на разрешение этого вопроса.

Сауд бен Абдалла Аль Муаджиб, в свою очередь, заверил, что работа над решением вопроса возобновления прямого авиасообщения между странами находится на завершающей стадии.

Ранее стало известно, что Таиланд хочет сократить продолжительность безвизового режима с 60 до 30 дней, напоминает RT.

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