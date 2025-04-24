Она также отметила, что стоимость одного турдня на теплоходе обойдется россиянам от 4,5 тысячи рублей.

«Стоимость разнится на теплоходы разного класса. Есть теплоходы класса стандарт, есть теплоходы класса люкс. Например, сейчас можно говорить о цене, начинающейся от 4,5 тысячи рублей в день на одного человека и до 15 тысяч рублей в среднем. Это цена включает трехразовое питание, сам проезд в каюте размещения, развлекательные программы на борту теплохода и очень насыщенный экскурсионный пакет в каждом городе», - заключила эксперт.

При этом природа и погода внесли свои коррективы в планы туристов. В мае и июне в Москве изменили расписание шести рейсов из-за маловодья Волги. Всех путешественников призывают сверить свои маршруты заранее.



Другое ЧП поставило под угрозу отдых в Краснодарском крае, где откроются не все пляжи. Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев на фоне аварии с танкерами и выбросом мазута предложил в Telegram-канале варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Именно эти районы пострадали больше всего. Он призвал обратить внимание на посещение виноделен, спортивные мероприятия, агро- и гастротуризм. В отрасли эту идею охотно поддержали, отметив, что гастротуризм давно покорил сердца россиян.

Средний чек гастрономического тура в Краснодарском крае на двоих составляет 89 тысяч рублей, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Средний чек на двоих составляет 89 тысяч рублей, включая транспортные расходы. Это мы говорим по Краснодарскому краю в целом, по Анапе средний чек варьируется от 7 тысяч рублей на человека в сутки до 20 тысяч рублей, это не считая транспортных расходов. Есть целые туры по винодельням, это не только вино, это и местная кухня, дегустации. Это очень популярно сегодня. Детям нужны свои предложения в таких турах, есть такая особенность. Предлагается специальное детское меню. У многих винных брендов уже есть свои рестораны», - рассказал он.

Для самых искушенных туристов, которых уже не удивить вином, туристические компании готовят целые экспедиции. Так, популярностью пользуется Северный полюс, Арктика и Антарктика, заявил НСН президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов.

«Для Арктики у нас начинается сезон в начале мая. Ценовые категории у нас разные: например, в Арктику можно съездить за порядка 400 тысяч рублей, что сопоставимо с отдыхом в Турции. В Антарктику круизы стоят от 900 тысяч рублей. На Северный полюс подороже – от 3 млн 245 тысяч рублей. У нас много повторных клиентов и в Арктике, и в Антарктике, и даже на Северный полюс. Кто едет на Северный полюс? Это открыватели, которые хотят открыть для себя что-то новое. Такая поездка сравнима с полётом в космос», - рассказал он.

Планировать такое путешествие можно в любое время года. Летом в Арктике наиболее комфортная погода — воздух прогревается от 11 до 20 градусов тела, но уже с мая в арктических регионах получится увидеть полярный день — в это время солнце вообще не заходит за горизонт.

