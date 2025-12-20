В Приморье жителя Уссурийска арестовали за поджог цирка

Местного жителя арестовали за поджог здания городского цирка в Уссурийске. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По данным ведомства, ночью 4 декабря 40-летний мужчина и его сообщник проникли в здание цирка, занесли в него автомобильные покрышки, подожгли их и скрылись. Собственнику здания был причинен ущерб на сумму около 10 млн рублей.

Мужчину заподозрили в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога.

«С учетом позиции прокурора Уссурийский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 26 суток», - указало надзорное ведомство.

