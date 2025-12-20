Депутат Говырин: Пособие при рождении ребенка составит 28,7 тысячи рублей

Размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет в России в 2026 году, выплата превысит 28 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

«Повышение выплат в наступающем году коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка... увеличится до 28 тысяч 773 рублей», - отметил Говырин.

Пособие будет повышено с 1 февраля.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что за 2023-2026 годы максимальный размер декретного пособия увеличится в 2,5 раза, с 383 до 955 тысяч рублей.

