Депутат Говырин: Пособие при рождении ребенка составит 28,7 тысячи рублей
20 декабря 202503:27
Размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет в России в 2026 году, выплата превысит 28 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
«Повышение выплат в наступающем году коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка... увеличится до 28 тысяч 773 рублей», - отметил Говырин.
Пособие будет повышено с 1 февраля.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что за 2023-2026 годы максимальный размер декретного пособия увеличится в 2,5 раза, с 383 до 955 тысяч рублей.
