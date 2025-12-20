В Находке грузовик врезался в теплотрассу, оставив без тепла семь тысяч человек
Более семи тысяч человек остались без теплоснабжения после ДТП в Находке. Об этом сообщила прокуратура Приморья.
«В ночное время 20 декабря... в результате дорожного транспортного происшествия в районе улицы Спортивной повреждена магистральная теплотрасса», - рассказали в ведомстве.
Для проведения восстановительных работ от теплоснабжения отключили свыше 50 жилых домов и социальных учреждений.
По данным соцсетей, в Находке врезался в теплотрассу грузовой автомобиль с металлолом. У машины отказали тормоза на спуске, где запрещен проезд грузовиков.
Ранее в Новосибирске 53 многоквартирных домов и социальных объектов остались без тепла из-за аварии.
