В Находке грузовик врезался в теплотрассу, оставив без тепла семь тысяч человек

Более семи тысяч человек остались без теплоснабжения после ДТП в Находке. Об этом сообщила прокуратура Приморья.

«В ночное время 20 декабря... в результате дорожного транспортного происшествия в районе улицы Спортивной повреждена магистральная теплотрасса», - рассказали в ведомстве.

Для проведения восстановительных работ от теплоснабжения отключили свыше 50 жилых домов и социальных учреждений.

По данным соцсетей, в Находке врезался в теплотрассу грузовой автомобиль с металлолом. У машины отказали тормоза на спуске, где запрещен проезд грузовиков.

