Ford отзывает более 270 тысяч машин в США
20 декабря 202504:32
Компания Ford отзывает свыше 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок в системе парковки. Об этом сообщает Associated Press.
Автопроизводитель отзовет машины в связи с «проблемами с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению».
Речь идет о ряде авто серий F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E, Maverick.
Ранее российская компания «АвтоВАЗ» сообщила о планах отозвать 33,5 тысячи Lada Granta из-за потенциальной проблемы с рулевым управлением.
