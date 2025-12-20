Ford отзывает более 270 тысяч машин в США

Компания Ford отзывает свыше 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок в системе парковки. Об этом сообщает Associated Press.

Автопроизводитель отзовет машины в связи с «проблемами с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению».

Речь идет о ряде авто серий F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E, Maverick.

Ранее российская компания «АвтоВАЗ» сообщила о планах отозвать 33,5 тысячи Lada Granta из-за потенциальной проблемы с рулевым управлением.

