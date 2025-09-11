Стамбул, Дубай и ДНР: Куда полетят туристы из отрывшегося аэропорта Краснодара

Открытие аэропорта «Пашковский» будет на руку жителям Ростовской области и самого Краснодара, однако уже обсуждаются рейсы в Дубай, Хургаду, Стамбул и Минск, заявил НСН Алексан Мкртчян.

Благодаря открытию аэропорта Краснодара вырастет турпоток в Ростовскую область, Крым, а также в новые регионы, сказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Аэропорт Краснодара на отлично прошел проверку тестовым рейсом

Пресс-служба Росавиации ранее сообщила, что международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II готов к приему и отправке гражданских воздушных судов. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, первый рейс из Москвы авиагавань примет уже 17 сентября. Также о готовности запустить свои рейсы в Краснодар уже заявил «Аэрофлот». Мкртчян назвал «Пашковский» самым значимым из всех ранее закрытых.

«Здесь Краснодарский край играет не главную роль, ведь два знаковых аэропорта региона уже открыты — это Геленджик и Сочи. Краснодар, как аэропорт, больше важен для огромной Ростовской области (4,5 миллиона жителей), для Крыма (2,5 миллиона местных жителей, плюс туристы), для ДНР, ЛНР и, естественно, для самого Краснодара, где живут полтора миллиона человек. И, конечно, он разгрузит Сочи и Минводы», — отметил собеседник НСН.
АТОР: Снятие санкций с «Белавиа» позволит россиянам летать в США из Минска

По словам Мкртчяна, туроператоры уже активно обсуждают запуск рейсов из Краснодара за границу.

«Сейчас мы уже разговариваем с авиакомпаниями о том, куда и сколько рейсов будут летать из Краснодара. В Дубай планируется запустить два рейса в день, в Стамбул — три рейса в день, также будут летать в Тбилиси, Ереван, Анталью, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Минск. Если брать Россию, то это Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Из всех 11 закрытых аэропортов России краснодарский — самый знаковый», — добавил он.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что в сентябре летний сезон продолжается и в Турции, и в Египте, и на Хайнане, так как в отелях становится меньше детей, и туристы могут насладиться спокойным отдыхом.

ФОТО: РИА Новости /Виталий Тимкив
