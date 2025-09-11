По словам Мкртчяна, туроператоры уже активно обсуждают запуск рейсов из Краснодара за границу.

«Сейчас мы уже разговариваем с авиакомпаниями о том, куда и сколько рейсов будут летать из Краснодара. В Дубай планируется запустить два рейса в день, в Стамбул — три рейса в день, также будут летать в Тбилиси, Ереван, Анталью, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Минск. Если брать Россию, то это Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Из всех 11 закрытых аэропортов России краснодарский — самый знаковый», — добавил он.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что в сентябре летний сезон продолжается и в Турции, и в Египте, и на Хайнане, так как в отелях становится меньше детей, и туристы могут насладиться спокойным отдыхом.

