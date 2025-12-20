В РАНХиГС назвали «рождаемость» государственным словом 2025 года

Президентская академия РАНХиГС назвала государственным словом 2025 года в России «рождаемость». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вуз.

Специалисты проанализировали более 10,5 тысячи нормативно-правовых актов федерального уровня. В выборку включили также стратегические документы Евразийского экономического союза.

«Эксперты... второй год подряд выбирают государственное слово года в России. В этом году им стала рождаемость – его упоминаемость в стратегических документах... выросла в восемь раз», - отметили в вузе.

В пятерку часто упоминаемых слов вошли также «лидерство», «государство-цивилизация», «интеллект», «языковая политика».

Ранее импринт «Лингва» (в составе издательской группы АСТ), издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» назвали слово «тревожность» ключевым в 2025 году.

