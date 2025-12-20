СМИ: США разработали проект восстановления Газы за $112 млрд

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер разработали предложения по восстановлению сектора Газа за 10 лет и $112,1 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным издания, план под названием «Проект Рассвет» призван превратить анклав в «блестящий метрополис». Какие государства и компании будут финансировать восстановление, не уточняется. США готовы стать ключевым игроком в проекте, поддержать выделение грантов на $60 млрд и выступить как гарант займов для всех работ.

Как ожидается, через десять лет Газа будет самостоятельно финансировать дальнейшее восстановление и начнет выплачивать кредиты. С предложением по анклаву ознакомили потенциальных доноров, в том числе страны Персидского залива, Турцию и Египет.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон намерен представить план размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа.

