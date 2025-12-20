Трамп назвал себя невротиком и ценителем красоты

Президент США Дональд Трамп назвал себя невротиком. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина, пишет РИА Новости.

«Думаю, я очень невротичный», - отметил Трамп.

По мнению президента, быть невротиком не хорошо, но если такое состояние контролируемо, это «дает энергию».

Кроме того, Трамп назвал себя «эстетическим человеком» и ценителем красоты, за исключением оценивания женщин.

Ранее президент США признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля Ferrari.

