Трамп назвал себя невротиком и ценителем красоты
20 декабря 202506:53
Президент США Дональд Трамп назвал себя невротиком. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина, пишет РИА Новости.
«Думаю, я очень невротичный», - отметил Трамп.
По мнению президента, быть невротиком не хорошо, но если такое состояние контролируемо, это «дает энергию».
Кроме того, Трамп назвал себя «эстетическим человеком» и ценителем красоты, за исключением оценивания женщин.
Ранее президент США признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля Ferrari.
