Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов сказал НСН, что сейчас в Европу не ездят «организованные» туристы, покупающие пакетные туры. По его словам, в недружественные страны сегодня пытаются попасть только путешественники и трэвел-блогеры.

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2025 году шенгенские визы чаще всего выдают россиянам Франция, Италия, Греция и Испания, а стоит это порядка 25 тысяч рублей.

