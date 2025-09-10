«Никакой паники!»: В туриндустрии не верят, что Европа закроется для россиян
Евросоюз не будет вводить «железный занавес» для туристов из России, при этом бюрократия и отказы могут ударить по тем, кто ездит в ЕС по работе, сказал в эфире НСН Михаил Абасов.
Европа останется доступной для путешествий россиян, так что паниковать из-за нового, 19-го пакета санкций ЕС, заявил в интервью НСН эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия в рамках разработки 19-го пакета антироссийских санкций изучает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам. По данным агентства ANSA, речь может идти о запрете гражданам РФ на поездки в ЕС. Абасов считает, что до этого не дойдет.
«Евросоюз вряд ли введет "железный занавес": россияне — третья по численности группа туристов в Европе, а такие страны, как Греция, заинтересованы в пополнении бюджета. Однако ужесточение проверок и рост отказов вероятны. Есть проблема в бюрократии: короткие визы, долгие сроки рассмотрения, субъективные критерии отбора. Это ударит по тем, кто ездит в Европу по работе или семейным обстоятельствам. Однако в целом паника не оправдана. Просто при планировании путешествий нужно подавать документы заранее, выбирать менее загруженные страны Шенгена и следить за изменениями в правилах. Европа останется доступной, но для ее посещения, возможно, потребуется больше усилий», - разъяснил эксперт.
При этом он отметил, что у стран ЕС нет единой позиции по визовым ограничениям для россиян.
«Евросоюз действительно рассматривает ужесточение визового режима для россиян, включая ограничения на студенческие визы, сокращение квот и увеличение сроков рассмотрения заявок до 45 дней. Однако сам пакет еще не утвержден, а позиции стран ЕС неоднозначны. Европа - не монолит. Венгрия и Словакия открыто критикуют антироссийские санкции. При этом Словакия недавно возобновила выдачу виз россиянам. Это говорит о том, что единого подхода нет, и переговоры будут сложными», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов сказал НСН, что сейчас в Европу не ездят «организованные» туристы, покупающие пакетные туры. По его словам, в недружественные страны сегодня пытаются попасть только путешественники и трэвел-блогеры.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2025 году шенгенские визы чаще всего выдают россиянам Франция, Италия, Греция и Испания, а стоит это порядка 25 тысяч рублей.
