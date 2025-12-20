Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

Грузовик Volvo и автобус столкнулись в Новосибирской области, пострадали семь человек. Об этом сообщило региональное управление МВД.

«В 07.05 (03.05 мск) в Коченевском районе водитель автомобиля Volvo, мужчина 1967 года рождения, совершая поворот налево, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом "Нефаз"», - отметили в ведомстве.

Предварительно, в транспортном средстве находились 20 человек - сотрудники одного из предприятий. В результате аварии водителя автобуса 1977 года рождения и шесть пассажиров доставили в больницу для осмотра.

Ранее на Советском шоссе в Новосибирске шесть человек погибли в ДТП с двумя автомобилями.

