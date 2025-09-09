В столице Непала Катманду, где сейчас бушуют протесты, российских туристов почти нет, в основном соотечественники выбирают отдых в горах. Бояться отдыхать в Непале не стоит, но нужно соблюдать меры предосторожности, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Армия Непала эвакуирует на вертолетах членов правительства страны, спасая их от разъяренных протестующих. Об этом сообщила газета Kathmandu Post. Митингующие недовольны решением руководства Непала заблокировать на территории страны соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которое было принято на прошлой неделе. Между тем в столице страны Катманду закрыт международный аэропорт, и сотни российских туристов пока не могут выбраться из Непала. Мкртчян заявил, что туристам ничто не угрожает, однако о мерах предосторожности забывать не стоит.