Туроператоры ожидают рекордного потока россиян в Японию

Он также отметил, что в Японию чаще всего летают китайские авиакомпании.

«Что касается авиаперевозки в Японию, то наиболее востребованы перелеты на рейсах китайских авиакомпаний, чьи тарифы – вне конкуренции. Однако более требовательные клиенты компании по-прежнему пользуются полетной программой арабских и турецких авиаперевозчиков», - заключил эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил НСН, что к концу года число российских туристов, посетивших Китай, может вырасти в два раза и достигнуть 1-1,2 миллиона.

