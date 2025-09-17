Туроператоры ожидают рекордного потока россиян в Японию
Летние бронирования туров в Японию превысили показатели прошлого года на 40%, сказал НСН Андрей Подколзин.
Российские туристы уже сейчас бронируют новогодние туры и программы на цветение сакуры, рассказал НСН руководитель PR-отдела туроператора «ITM Group», входящего в состав Российский союз туроператоров, Андрей Подколзин.
В Москве люди выстроились в огромную очередь в визовый центр Японии в Грохольском переулке. Повышенный спрос на поездку в Японию связан с сезонным фактором, поскольку сейчас в островной стране начался сезон Момидзи — любования осенними листьями. Подколзин отметил, что рост спроса на туры в Японию наблюдался в течение всего года.
«Мы не удивлены очередям в посольство, так как прогнозировали рост спроса на туры в Японию в течение всего года, и наши прогнозы оправдались: летние бронирования превысили показатели прошлого года на 40%, результаты осеннего сезона ещё рано подводить – бронирования ещё поступают, но вполне очевидно, что эта осень будет для нас и для всего рынка рекордной. Более того, сейчас мы не только получаем запросы на период красных кленов – момидзи, наши туристы уже бронируют новогодние туры и программы на цветение сакуры. Таким образом, глубина продаж достигает шести-семи месяцев», - сказал собеседник НСН.
По его словам, визы в Японию можно получить бесплатно, однако в процессе оформления есть риск отказа.
«Предполагая, что этой осенью возникнет визовый ажиотаж, так как в этом году спрос на осенние программы ожидался исключительным - заявки на осенние туры начали приходить уже весной, мы рекомендовали подавать документы как можно раньше, но не позднее чем за две недели до вылета, чтобы избежать возможных отказов. Как известно, японцы щепетильны в рассмотрении документов – даже неверный порядок страниц может стать причиной отказа в приеме. Японская виза бесплатна, но есть услуги помощи в оформлении у туристических компаний», - отметил Подколзин.
Он также отметил, что в Японию чаще всего летают китайские авиакомпании.
«Что касается авиаперевозки в Японию, то наиболее востребованы перелеты на рейсах китайских авиакомпаний, чьи тарифы – вне конкуренции. Однако более требовательные клиенты компании по-прежнему пользуются полетной программой арабских и турецких авиаперевозчиков», - заключил эксперт.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил НСН, что к концу года число российских туристов, посетивших Китай, может вырасти в два раза и достигнуть 1-1,2 миллиона.
