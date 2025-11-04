Украина ударила по энергетике России

По его словам, в Рыльске в результате удара по подстанции произошло аварийное отключение электричества. Под отключение попали свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах.

Энергетики в ближайшее время приступят к устранению последствий атаки.

Ранее ВСУ атаковали юг России почти 120 беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

