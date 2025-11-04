СМИ: Ирландия может сократить срок бесплатного размещения украинских беженцев
4 ноября 202501:36
В Ирландии пересмотрят сроки бесплатного размещения украинских беженцев за государственный бюджет, сообщает телерадиокомпания RTE.
Они могут быть сокращены с 90 до 30 дней. С 2022 года в страну прибыло более 100 тысяч вынужденных переселенцев с Украины. Сегодня из них на территории остается 80 тысяч. Возможности Ирландии могут быть исчерпаны к концу ноября.
Ранее стало известно, что в Германии закрывают крупнейший пункт размещения украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
