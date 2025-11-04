В Челябинске нашли тело девочки в диване съемной квартиры
4 ноября 202501:18
Собственник квартиры в Челябинске обнаружил тело девочки пяти лет в диване, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.
Это произошло после сообщения съемщиком о выселении. Жилье снимала 43-летняя женщина с ребенком. На теле ребенка были колото-резаные ранения.
Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. По данному факту заведено уголовное дело.
Ранее тело пропавшей 13-летней девочки нашли в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
