В Челябинске нашли тело девочки в диване съемной квартиры

Собственник квартиры в Челябинске обнаружил тело девочки пяти лет в диване, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

Это произошло после сообщения съемщиком о выселении. Жилье снимала 43-летняя женщина с ребенком. На теле ребенка были колото-резаные ранения.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. По данному факту заведено уголовное дело.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
