СМИ: «Би-би-си» исказила речь Трампа
Британская телерадиокорпорация BBC сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа, произнесенную в январе 2021 года, так что она создала ложное впечатление, будто он поощрял беспорядки на Капитолийском холме. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на внутренний документ вещателя.
По данным издания, речь идет о выпуске программы Panorama, вышедшем в октябре 2024 года. В передаче использовали смонтированные фрагменты выступления Трампа, заставив зрителей поверить, что он призывал сторонников «бороться изо всех сил» и идти с ним к Капитолию. На самом деле, как отмечает The Telegraph, в оригинальном обращении политик говорил о намерении «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».
Газета утверждает, что авторы передачи «склеили» начало выступления с репликой, произнесенной почти час спустя, придав словам иной смысл. После этого в сюжете были показаны кадры с людьми, идущими к Капитолию с флагами, хотя они были сняты еще до начала речи Трампа.
В результате, по оценке The Telegraph, программа ввела аудиторию в заблуждение, представив события так, будто призыв к беспорядкам исходил непосредственно от Трампа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Газета Mysl Polska назвала депортацию россиян из Латвии проявлением национализма
- СМИ: «Би-би-си» исказила речь Трампа
- Рейтинг Дональда Трампа упал до минимума второго срока на фоне шатдауна в США
- СМИ: В центре Рима сохраняется риск повторного обрушения древней башни
- В Гамбурге сожгли автомобиль семьи депутата Бундестага от партии АдГ
- Сына Плющенко госпитализировали после выступления в шоу «Спящая красавица»
- Секретари советов безопасности стран СНГ обсудят угрозы и вызовы в Москве
- Орбан обвинил и украинцев в утечке данных 200 тысяч граждан Венгрии
- Частную клинику в Нижнем Новгороде оштрафовали за незаконное проведение абортов
- Бывший президент Чехии Милош Земан госпитализирован
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru