СМИ: «Би-би-си» исказила речь Трампа

Британская телерадиокорпорация BBC сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа, произнесенную в январе 2021 года, так что она создала ложное впечатление, будто он поощрял беспорядки на Капитолийском холме. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на внутренний документ вещателя.

По данным издания, речь идет о выпуске программы Panorama, вышедшем в октябре 2024 года. В передаче использовали смонтированные фрагменты выступления Трампа, заставив зрителей поверить, что он призывал сторонников «бороться изо всех сил» и идти с ним к Капитолию. На самом деле, как отмечает The Telegraph, в оригинальном обращении политик говорил о намерении «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Рейтинг Дональда Трампа упал до минимума второго срока на фоне шатдауна в США

Газета утверждает, что авторы передачи «склеили» начало выступления с репликой, произнесенной почти час спустя, придав словам иной смысл. После этого в сюжете были показаны кадры с людьми, идущими к Капитолию с флагами, хотя они были сняты еще до начала речи Трампа.

В результате, по оценке The Telegraph, программа ввела аудиторию в заблуждение, представив события так, будто призыв к беспорядкам исходил непосредственно от Трампа, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры