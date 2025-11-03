СМИ: «Би-би-си» исказила речь Трампа

Британская телерадиокорпорация BBC сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа, произнесенную в январе 2021 года, так что она создала ложное впечатление, будто он поощрял беспорядки на Капитолийском холме. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на внутренний документ вещателя.

По данным издания, речь идет о выпуске программы Panorama, вышедшем в октябре 2024 года. В передаче использовали смонтированные фрагменты выступления Трампа, заставив зрителей поверить, что он призывал сторонников «бороться изо всех сил» и идти с ним к Капитолию. На самом деле, как отмечает The Telegraph, в оригинальном обращении политик говорил о намерении «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».