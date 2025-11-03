Рейтинг Дональда Трампа упал до минимума второго срока на фоне шатдауна в США
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня за время его второго срока и составляет 37%. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный опрос.
Показатель почти повторяет минимальные значения его первого срока, когда уровень поддержки достигал 36%. Доля граждан, не одобряющих действия президента, достигла 63%, что является новым максимумом — выше, чем в январе 2021 года, когда Трамп покидал Белый дом.
Согласно данным опроса, 68% американцев считают, что дела в стране идут в неверном направлении, а 72% оценивают состояние экономики как плохое. Почти половина респондентов (47%) назвали рост стоимости жизни и экономические трудности главной проблемой США, а 61% полагает, что политика Трампа ухудшила экономическую ситуацию.
Помимо этого, 81% участников опроса воспринимают текущий шатдаун как кризис (31%) или серьезную проблему (50%), при этом 61% не одобряют действия президента в этой ситуации, передает «Радиоточка НСН».
