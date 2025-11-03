Рейтинг Дональда Трампа упал до минимума второго срока на фоне шатдауна в США

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня за время его второго срока и составляет 37%. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный опрос.

Показатель почти повторяет минимальные значения его первого срока, когда уровень поддержки достигал 36%. Доля граждан, не одобряющих действия президента, достигла 63%, что является новым максимумом — выше, чем в январе 2021 года, когда Трамп покидал Белый дом.