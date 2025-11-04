Под Волгодонском произошло смертельное ДТП с детской командой хоккеистов

Под Волгодонском микроавтобус с детской хоккейной командой попал в автомобильную аварию, сообщает ТАСС.

Число погибших в ДТП с участием трамвая в Туле выросло до пяти

Как минимум два человека из других автомобилей погибли. Дети не пострадали.

По сообщениям очевидцев, микроавтобус с детьми столкнулся с легковушками, которые получили сильные повреждения.

Ранее пьяный водитель насмерть сбил ребенка на тротуаре в Рязани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
