Под Волгодонском произошло смертельное ДТП с детской командой хоккеистов
4 ноября 202501:02
Под Волгодонском микроавтобус с детской хоккейной командой попал в автомобильную аварию, сообщает ТАСС.
Как минимум два человека из других автомобилей погибли. Дети не пострадали.
По сообщениям очевидцев, микроавтобус с детьми столкнулся с легковушками, которые получили сильные повреждения.
Ранее пьяный водитель насмерть сбил ребенка на тротуаре в Рязани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
