На берегу Средиземного моря появился новый курорт
Повышение качества и уровня сервиса в Египте приводит к росту цен, поэтому спрос со стороны россиян немного снижается, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.
Египет старается привлечь туристов из России новым курортом на Средиземном море, круизами по Нилу, а в следующем году открывается знаковый музей в Каире, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Египет заинтересован в развитии отношений в сфере туризма с Россией и предложил расширить географию туризма, рассказал вице-премьер Алексей Оверчук. По его словам, под расширением географии туризма прежде всего имеется ввиду расширение географии прямых авиаперелетов из России и использование египетских аэропортов, куда раньше рейсы из России не летали. Арутюнов объяснил, о каком расширении речь.
«Сейчас развиваются средиземноморские курорты Египта, например, Эль-Аламейн. Там уже построено несколько хороших курортных гостиниц, идет строительство еще группы отелей. Там наши туристы уже отдыхали в этом сезоне. Это интересно, потому что это побережье Средиземного моря, не все любят жару Красного моря. Эта история будет развиваться активно. Получили новое дыхание также круизы по Нилу в этом году. В следующем году будет приток туристов, так как ожидается открытие Египетского музея в Каире рядом с пирамидами. Он будет включать в себя сокровищницу уникальных экспонатов», - рассказал он.
Арутюнов подчеркнул, что повышение качества приводит к росту цен, поэтому спрос со стороны россиян немного снижается.
«Не могу сказать, что интерес снижается у россиян. Но все привыкли, что можно съездить в Египет за 200 долларов, включая билет. Египетские власти сейчас проводят работу над повышением качества услуг, отелей. Это все стоит денег, поэтому народ выбирает новые направления. Экономика подталкивает людей расширять географию поездок», - пояснил он.
При этом акул Арутюнов не счел специфической проблемой Египта.
«Акулы есть практически во всех морях. Чем богаче подводный мир, тем больше там акул. Единственная проблема Египта в том, что там подкармливают акул, чтобы показать их туристам на круизах. Иногда с круизов еду скидывают и не для привлечения внимания акул, а просто. Но агрессивных акул практически нет. Акулы – это не специфическая проблема страны, это проблема организаторов экскурсий, скорее», - добавил собеседник НСН.
