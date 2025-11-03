СМИ: В центре Рима сохраняется риск повторного обрушения древней башни

Газета Corriere della Sera уточняет, что башня, построенная более тысячи лет назад, в последние десятилетия находилась в запустении. Недавно в здании начались восстановительные работы: проект реконструкции, финансируемый из европейских фондов, предусматривал превращение объекта в музейное пространство. По факту инцидента возбуждено расследование о непреднамеренном доведении до обрушения.

Torre dei Conti была возведена в IX веке по заказу графа Ананьи Пьетро дей Конти и располагалась на территории форума императора Веспасиана. В разные периоды башня служила домом семьи Папы Иннокентия III, а также использовалась Галилео Галилеем для астрономических наблюдений. Сооружение пережило несколько разрушительных землетрясений, в частности в 1349 году и в XVII веке. Первоначально высота башни достигала 50-60 метров, сейчас она составляет около 29 метров, передает «Радиоточка НСН».

