СМИ: В центре Рима сохраняется риск повторного обрушения древней башни

Ситуация в центре Рима остается напряженной после частичного обрушения средневековой башни Torre dei Conti. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на спасателей, существует риск новых осыпаний конструкции.

По данным префекта Рима Ламберто Джаннини, под завалами остается один рабочий, который подает признаки жизни. После первого обрушения произошло второе, однако масштабы последствий пока оцениваются.

Газета Corriere della Sera уточняет, что башня, построенная более тысячи лет назад, в последние десятилетия находилась в запустении. Недавно в здании начались восстановительные работы: проект реконструкции, финансируемый из европейских фондов, предусматривал превращение объекта в музейное пространство. По факту инцидента возбуждено расследование о непреднамеренном доведении до обрушения.

Torre dei Conti была возведена в IX веке по заказу графа Ананьи Пьетро дей Конти и располагалась на территории форума императора Веспасиана. В разные периоды башня служила домом семьи Папы Иннокентия III, а также использовалась Галилео Галилеем для астрономических наблюдений. Сооружение пережило несколько разрушительных землетрясений, в частности в 1349 году и в XVII веке. Первоначально высота башни достигала 50-60 метров, сейчас она составляет около 29 метров, передает «Радиоточка НСН».

