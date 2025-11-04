В интервью RTBF министр рассказал, что в беседе с газетой Humo в ответ на соответствующий вопрос выразил уверенность, что Россия «не сбросит ядерную бомбу на Брюссель», так как ей известен базовый принцип Североатлантического альянса об ответном ударе. Па его словам, газета De Morgen исказила сказанное, что вызвало реакции в Бельгии, за рубежом и в России. «Но я никогда этого не говорил», — заверил Франкен.

Ранее Бельгия обвинила ЕС в намерении использовать активы РФ для продолжения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

