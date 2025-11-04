Глава Минобороны Бельгии оправдался за слова об ударах по Москве
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен обвинил журналистов издания De Morgen в искажении его слов формулировкой о «стирании Москвы с карты мира».
В интервью RTBF министр рассказал, что в беседе с газетой Humo в ответ на соответствующий вопрос выразил уверенность, что Россия «не сбросит ядерную бомбу на Брюссель», так как ей известен базовый принцип Североатлантического альянса об ответном ударе. Па его словам, газета De Morgen исказила сказанное, что вызвало реакции в Бельгии, за рубежом и в России. «Но я никогда этого не говорил», — заверил Франкен.
Ранее Бельгия обвинила ЕС в намерении использовать активы РФ для продолжения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минобороны Бельгии оправдался за слова об ударах по Москве
- Газета Mysl Polska назвала депортацию россиян из Латвии проявлением национализма
- СМИ: «Би-би-си» исказила речь Трампа
- Рейтинг Дональда Трампа упал до минимума второго срока на фоне шатдауна в США
- СМИ: В центре Рима сохраняется риск повторного обрушения древней башни
- В Гамбурге сожгли автомобиль семьи депутата Бундестага от партии АдГ
- Сына Плющенко госпитализировали после выступления в шоу «Спящая красавица»
- Секретари советов безопасности стран СНГ обсудят угрозы и вызовы в Москве
- Орбан обвинил и украинцев в утечке данных 200 тысяч граждан Венгрии
- Частную клинику в Нижнем Новгороде оштрафовали за незаконное проведение абортов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru