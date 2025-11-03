Газета Mysl Polska назвала депортацию россиян из Латвии проявлением национализма
Польская газета Mysl Polska раскритиковала действия латвийских властей, назвав депортацию граждан России за незнание латышского языка примером непродуманной националистической политики.
Издание отмечает, что, несмотря на то, что более 30% жителей Латвии общаются между собой на русском языке, власти Риги продолжают продвигать идею о необходимости «искоренения последствий советской оккупации», под которую фактически подпадает русскоязычное население. По мнению авторов статьи, это ложный догмат, не имеющий отношения к реальной ситуации.
Mysl Polska подчеркивает, что русские общины присутствовали на территории Латвии задолго до появления Советского Союза, а нынешние депортации не могут рассматриваться как мера, направленная на защиту национальной безопасности.
13 октября истек установленный латвийскими властями срок для граждан РФ, обязанных подтвердить знание латышского языка. После этой даты началась депортация тех, кто не сдал экзамен. По официальным данным, к настоящему времени из страны высланы 841 россиянин. Москва ранее заявила, что уже разработала меры для их обустройства на территории России, передает «Радиоточка НСН».
