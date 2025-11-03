Mysl Polska подчеркивает, что русские общины присутствовали на территории Латвии задолго до появления Советского Союза, а нынешние депортации не могут рассматриваться как мера, направленная на защиту национальной безопасности.

13 октября истек установленный латвийскими властями срок для граждан РФ, обязанных подтвердить знание латышского языка. После этой даты началась депортация тех, кто не сдал экзамен. По официальным данным, к настоящему времени из страны высланы 841 россиянин. Москва ранее заявила, что уже разработала меры для их обустройства на территории России, передает «Радиоточка НСН».

