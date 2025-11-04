Экс-премьер Миллер: Киев создает диаспору в Польше, чтобы стать ее хозяевами

По его словам, только за последние два месяца в Польшу прибыли около сто тысяч украинцев в возрасте 18-22 лет. На Украине объясняют это желанием предоставить молодым гражданам возможность учиться или работать за границей. Бывший премьер указал, что польские власти должны начать регулировать права приезжих украинцев, иначе «не заметим момент, когда роль хозяина превратится в роль гостя в нашем собственном доме».

Ранее стало известно, что Киев готовит резонансную провокацию в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

