Туроператоры предложили альтернативы «закрывшейся» Кубе
Российские туристы могут перебронировать Кубу на другое направление, например, ОАЭ, Китай, Турцию или Таиланд, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Горин.
На Кубу сейчас летают самолеты с односторонней загрузкой, чтобы вывезти с острова российских туристов, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
«В январе мы получали рекомендации и ограничения по Венесуэле. Сейчас — по Кубе. Туристические компании в плановом порядке выполняют рейсы за свой счет с односторонней загрузкой. Это очень дорого, это дополнительные траты, которые, скорее всего, никто не компенсирует. В момент начала ограничений на Кубе было четыре тысячи человек. Рейсы выполняются в феврале. Есть определенные планы даже на март. В любом случае туроператоры предлагают альтернативы. Сейчас по Кубе можно перебронироваться или аннулироваться. Например, Китай, Вьетнам, Индия, Таиланд, ОАЭ, Турция. К сожалению, есть ограничения и по другим странам. Это, например, касается Израиля. Туристические компании не могут формировать туристический продукт», — сказал собеседник НСН.
Сейчас на Кубе в плановом режиме производится вывоз российских туристов из-за острой нехватки топлива на острове. Глава принимающего туроператора «Куба Либре ПРО» на острове Александр Карпецкий сообщил, что новые заезды российских туристов в отели на Кубе пока не планируются.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян объяснил НСН, в какие поездки не стоит отправляться.
