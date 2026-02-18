Мединский провел в Женеве закрытую встречу с украинской стороной

В СМИ появилась информация, что перед отъездом в аэропорт Мединский провёл двухчасовые переговоры. Источник RT отметил, что они прошли в гостинице InterContinental.

Позже сам Мединский подтвердил журналистам, что встреча действительно имела место, он беседовал с представителями Украины.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил существенный прогресс в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

