Мединский провел в Женеве закрытую встречу с украинской стороной

Глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми, но деловыми

В СМИ появилась информация, что перед отъездом в аэропорт Мединский провёл двухчасовые переговоры. Источник RT отметил, что они прошли в гостинице InterContinental.

Позже сам Мединский подтвердил журналистам, что встреча действительно имела место, он беседовал с представителями Украины.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил существенный прогресс в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

