Венгрия остановила поставки дизтоплива на Украину из-за блокировки «Дружбы»

По словам министра, таким образом Украина хочет добиться от Будапешта согласие на её вступление в Евросоюз и оказание военной помощи. Однако Венгрия не поддастся на этот шантаж.

О приостановке поставок дизтоплива на Украину также объявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Если Киеву кажется, что поставки нефти по «Дружбе» не имеют никакой ценности... то мы, в свою очередь, можем отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», - пригрозил он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транзит нефти по Адриатическому трубопроводу из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

