Венгрия остановила поставки дизтоплива на Украину из-за блокировки «Дружбы»

Венгрия приостановила поставки на Украину дизельного топлива. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что это ответ на действия Киева, заблокировавшего транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба».

Венгрия может перейти на использование нефтяных резервов

По словам министра, таким образом Украина хочет добиться от Будапешта согласие на её вступление в Евросоюз и оказание военной помощи. Однако Венгрия не поддастся на этот шантаж.

О приостановке поставок дизтоплива на Украину также объявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Если Киеву кажется, что поставки нефти по «Дружбе» не имеют никакой ценности... то мы, в свою очередь, можем отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», - пригрозил он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транзит нефти по Адриатическому трубопроводу из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТопливоСловакияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры