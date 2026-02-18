Россиянам напомнили о правилах взыскания долгов с пенсий
Удерживать для погашения долгов можно лишь часть пенсии. Об этом NEWS.ru заявил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.
Он уточнил, что по закону судебные могут взыскать не более 50%, однако в некоторых случаях этот «лимит» может быть повышен, например, выплата алиментов на несовершеннолетних детей.
«В данном случае максимальная доля удержания может достигать 70%», - указал юрист.
Палюлин добавил, что производить какие-либо удержания нельзя из пенсий по потере кормильца и социальных пенсий по инвалидности.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что некоторые категории россиян имеют право одновременно на две пенсии — ведомственную и страховую по старости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
