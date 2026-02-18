Россиянам напомнили о правилах взыскания долгов с пенсий

Он уточнил, что по закону судебные могут взыскать не более 50%, однако в некоторых случаях этот «лимит» может быть повышен, например, выплата алиментов на несовершеннолетних детей.

«В данном случае максимальная доля удержания может достигать 70%», - указал юрист.

Палюлин добавил, что производить какие-либо удержания нельзя из пенсий по потере кормильца и социальных пенсий по инвалидности.

