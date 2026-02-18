Домодедово мерзнет без автобусов, а под Ярославлем рвет трубы

***

В феврале мы получили большое количество обращений от жителей деревень, находящихся на трассе между аэропортом «Домодедово» и метро «Домодедовская» в Москве.

Резкое сокращение автобусов маршрута №308 и ужасающее состояние маршруток привело к тому, что люди просто не могут попасть на работу, а их дети – в школу. Автобусы ломаются в пути, расписание не соблюдается, время их прихода невозможно вычислить. В итоге люди стоят в морозы в огромных очередях, чтобы хоть как-то уехать или вернуться домой.

Под ударом оказались жители Чурилково, Котляково, Воеводино, Колычёво, Мещерино, Шишкино и других населенных пунктов.

«У нас очень серьезные проблемы. Мы уже не знаем, куда звонить, куда писать, куда жаловаться. Год назад автобус 308, наверное, каждые 15-20 минут ходил, а сейчас их количество сократили. Может либо один автобус в час идти, в лучшем случае два по праздникам. Я, например, живу в Чурилково, в аэропорт езжу работать. Сделали экспресс-автобус, который идет непосредственно от метро до аэропорта, но он идет без остановок, а я сажусь примерно посередине. Получается, у меня единственный транспорт – автобус 308. Я прихожу на остановку и не знаю: придет или не придет этот автобус. Дочь у меня ездит в Москву учиться, ей также приходится постоянно на остановке бесконечно ждать автобуса», - рассказала НСН местная жительница.

По ее словам, с маршрутками ситуация не лучше, поэтому единственной альтернативой у жителей деревень остается такси, на которое далеко не все готовы раскошеливаться.

«Раньше с транспортом было лучше, но в этом году стало вообще невозможно. Автобусы ломаются, маршрутки просто убитые ходят, люди там чуть ли не в обморок падают от этих запахов. У метро вечером люди постоянно стоят в очередях и ждут, не могут уехать. Вы представляете, в эти морозы с детьми люди стоят! У нас не маленький поселок, есть и частные, и многоквартирные дома, много народу ездит. То же самое и другие деревни. Мы уже бьем во все колокола, но нас никто не слышит», - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили подмосковные власти и Минтранс России подключиться к решению этого вопроса.

В 20 километрах от Ярославля находится поселок пансионата «Ярославль», жители которого этой зимой мерзнут из-за проблем с отоплением и горячей водой. Теплосети здесь давно изношены, в Новый год трубы в очередной раз прорвало, а в феврале история повторилась.

«У нас постоянно что-нибудь случается с ГВС и отоплением. Вода к нам поступает из парк-отеля "Ярославль". У него красивое название, а по факту это пансонат с советских времен. Там построили новую котельную и вроде бы все у нас хорошо должно было быть, но постоянно проблемы с водой. То она не горячая, то трассы рвет - это у них нормальное состояние. Наш дом сдан в эксплуатацию в 1985 году, трассам больше 40 лет, они все сгнили. В этом отопительном сезоне у нас прорвало трубы и мы 11 дней были без горячей воды. Потом у нас начинаются большие проблемы с отоплением. В квартирах холодно, люди жалуются, пишут. Максимум, что нам отвечают: заявка принята, в работе. Мы входим в Карабихское сельское поселение и находимся в полутора километрах от центральной дороги. Там идет частный сектор и наши два домика – трехэтажка и пятиэтажка. Это забытое всеми место. Про нас никто не вспоминает», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Жители поселка просят, чтобы им наконец отремонтировали теплотрассу. Мы переадресовали их просьбу губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву.