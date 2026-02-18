Бывшего «народного губернатора» Донецка Губарева обвинили в дискредитации армии
18 февраля 202617:57
Протокол о дискредитации армии был составлен на бывшего «народного губернатора» Донецка Павла Губарева. Об этом со ссылкой на картотеку Мосгорсуда сообщает РБК.
Сам Губарев в беседе с агентством предположил, что протокол был составлен из-за того, что «кое-кому не понравились мои тексты».
«Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю», - заключил он.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России сокращается количество дел о дискредитации Вооружённых сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
