Бывшего «народного губернатора» Донецка Губарева обвинили в дискредитации армии

Сам Губарев в беседе с агентством предположил, что протокол был составлен из-за того, что «кое-кому не понравились мои тексты».

«Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю», - заключил он.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России сокращается количество дел о дискредитации Вооружённых сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

