Бывшего «народного губернатора» Донецка Губарева обвинили в дискредитации армии

Протокол о дискредитации армии был составлен на бывшего «народного губернатора» Донецка Павла Губарева. Об этом со ссылкой на картотеку Мосгорсуда сообщает РБК.

Журналистку Котрикадзе заочно приговорили к восьми годам колонии

Сам Губарев в беседе с агентством предположил, что протокол был составлен из-за того, что «кое-кому не понравились мои тексты».

«Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю», - заключил он.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России сокращается количество дел о дискредитации Вооружённых сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
