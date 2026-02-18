Договоренность есть: ЕС снимет санкции с России вслед за США
Сейчас Европа не готова к снятию санкций по моральным соображениям, но пойдет на это, чтобы экономически не проиграть США, заявил НСН политолог Александр Рар.
Договоренность о снятии санкций сразу после завершения конфликта на Украине была достигнута на встрече президента США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина на Аляске, а Европа будет вынуждена присоединиться, чтобы не проиграть в этом процессе, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
США в рамках переговоров о завершении конфликта на Украине обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на масштабные экономические договоренности, которые Москва оценивает в $12 трлн, пишет The Economist. По данным журнала, Европа будет снимать санкции против России «с большой неохотой», но Трамп способен повлиять на решение европейцев.
«Америка снимет санкции в тот день, когда Россия согласится на перемирие. "Дух Анкориджа" определил, что сотрудничество начнется, но только после окончания конфликта на Украине. Кремль же готов к экономическому сотрудничеству немедленно. Самые главные ограничения – американские, у американцев в руках финансовые рычаги, они давят на банки, финансовый сектор, нефтяные компании. Поэтому если санкции будут сняты американцами, начнется экономическое и энергетическое сотрудничество между Россией и США, а Европа будет вынуждена участвовать в этом плане и тоже пойдет на снятие санкций», - полагает Рар.
Сейчас Европа не готова к снятию санкций из-за того, что считает Россию агрессором в конфликте с Украиной, но в то же время делает разные исключения и продолжает покупать российский СПГ через Турцию и Китай.
«Евросоюз по моральным соображениям призывает отказаться от российского газа и нефти. Но европейцы вводят санкции, а потом делают всякие исключения, например, для Венгрии и Словакии в части покупки российских энергоресурсов. Турции и дальше можно качать российский газ, уже как турецкий он идет через турецкую территорию в Евросоюз… То есть это не санкции, это моральное наказание России. Сейчас появилась новость, что газовые хранилища в Европе опустели и Европа покупает СПГ у Китая. Если это так, то это показывает, что европейцы ради собственного благосостояния готовы игнорировать собственные санкции, потому что это российский СПГ, который в Европу будет попадать уже из Китая», - считает немецкий политолог.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что Индии выгоднее покупать российскую нефть со скидкой, чем снизить пошлины со стороны США.
