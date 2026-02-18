Договоренность о снятии санкций сразу после завершения конфликта на Украине была достигнута на встрече президента США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина на Аляске, а Европа будет вынуждена присоединиться, чтобы не проиграть в этом процессе, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

США в рамках переговоров о завершении конфликта на Украине обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на масштабные экономические договоренности, которые Москва оценивает в $12 трлн, пишет The Economist. По данным журнала, Европа будет снимать санкции против России «с большой неохотой», но Трамп способен повлиять на решение европейцев.

«Америка снимет санкции в тот день, когда Россия согласится на перемирие. "Дух Анкориджа" определил, что сотрудничество начнется, но только после окончания конфликта на Украине. Кремль же готов к экономическому сотрудничеству немедленно. Самые главные ограничения – американские, у американцев в руках финансовые рычаги, они давят на банки, финансовый сектор, нефтяные компании. Поэтому если санкции будут сняты американцами, начнется экономическое и энергетическое сотрудничество между Россией и США, а Европа будет вынуждена участвовать в этом плане и тоже пойдет на снятие санкций», - полагает Рар.