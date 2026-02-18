Генпрокуратура отказалась от иска к «Новоросцементу»

Генеральная прокуратура направила в Арбитражный суд Краснодарского края ходатайство об отказе от иска об обращении в доход государства активов группы «Новоросцемент». Информация об этом размещена в судебной картотеке.

Ранее надзорное ведомство требовало изъять цементный холдинг в пользу государства, указывая на признаки иностранного контроля над компанией.