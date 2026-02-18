Генпрокуратура отказалась от иска к «Новоросцементу»
Генеральная прокуратура направила в Арбитражный суд Краснодарского края ходатайство об отказе от иска об обращении в доход государства активов группы «Новоросцемент». Информация об этом размещена в судебной картотеке.
Ранее надзорное ведомство требовало изъять цементный холдинг в пользу государства, указывая на признаки иностранного контроля над компанией.
Основанием для иска называлось наличие у конечного бенефициара Льва Кветного гражданств Израиля и Кипра, а также отсутствие уведомления Федеральной антимонопольной службы и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями о соответствующих обстоятельствах.
В материалах указывалось, что «Новоросцемент» является одним из крупнейших производителей цемента в стране, в его структуру входит Верхнебаканский цементный завод. По данным, приводившимся в иске, до осени 2019 года акции «Новоросцемента» принадлежали кипрской Chevre Investments Limited, а Верхнебаканского цементного завода — кипрской Nortox Investments Limited. Функции исполнительного органа выполняло АО «Газметаллпроект», передает «Радиоточка НСН».
