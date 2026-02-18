Минцифры объяснило сохранение функций Telegram в зоне СВО

Минцифры разъяснило, что возможность загрузки аудио- и видеоконтента в Telegram в зоне СВО сохраняется, поскольку военным требуется время для полного перехода на отечественный мессенджер. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, официальные разъяснения министерства он опубликовал в своем канале на платформе Max.