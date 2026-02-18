Минцифры объяснило сохранение функций Telegram в зоне СВО
Минцифры разъяснило, что возможность загрузки аудио- и видеоконтента в Telegram в зоне СВО сохраняется, поскольку военным требуется время для полного перехода на отечественный мессенджер. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
По его словам, официальные разъяснения министерства он опубликовал в своем канале на платформе Max.
В ведомстве отметили, что действующий функционал пока оставлен без изменений, чтобы обеспечить постепенный переход на российские сервисы связи.
Ранее обсуждались вопросы ограничения отдельных функций иностранных мессенджеров в зоне проведения специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
