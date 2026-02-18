Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений сервисов Linux

Роскомнадзор сообщил, что не вводил ограничений в отношении сервисов на базе российской операционной системы Linux. В ведомстве заявили РИА Новости, что никаких решений уполномоченных органов по этому вопросу не поступало.

Поводом для комментария стали публикации ряда СМИ о том, что пользователи столкнулись с недоступностью библиотек обновлений Linux.

От работы над ядром Linux отстранили 11 российских специалистов

Сообщалось, что разработчики отечественных операционных систем (Astra Linux, Ред ОС и Alt Linux) якобы вынуждены использовать VPN для обновления ядра и поддержки сборок с исправлениями безопасности.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что меры ограничения к сервисам Linux не применяются, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БлокировкаРоскомнадзор

