Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений сервисов Linux

Роскомнадзор сообщил, что не вводил ограничений в отношении сервисов на базе российской операционной системы Linux. В ведомстве заявили РИА Новости, что никаких решений уполномоченных органов по этому вопросу не поступало.

Поводом для комментария стали публикации ряда СМИ о том, что пользователи столкнулись с недоступностью библиотек обновлений Linux.