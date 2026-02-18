В Федерации рестораторов и отельеров призвали пересмотреть турналог
Сергей Колесников в пресс-центре НСН пожаловался на то, что отрасль находится под прессом новых налогов.
В России есть регионы, в которых сейчас не до туризма, однако туристический налог в этихрегионах почему-то есть, сказал в пресс-центре НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников.
«Туристический налог появляется все в большем числе регионов. Он региональный. Его вводят местные органы власти. Этот налог не всегда имеет отношение к туризму. Мы знаем регионы, где сейчас, мягко говоря, не до туризма, а налог там есть. Этот налог будет расти до 5% от стоимости услуги! Сейчас он 2%, но не менее 100 рублей с одной брони, но цены-то разные. Например, 100 рублей от 3000 — это уже не 2%. Мы находимся под прессом новых налогов», — сказал собеседник НСН.
Напомним, туристический налог в России действует с 1 января 2025 года и вводится на местном уровне — решение о его введении, размере ставки и льготах принимают муниципальные или региональные власти. Налог взимается с владельцев гостиниц, хостелов, санаториев и других средств размещения, а не с туристов напрямую. Он включается в стоимость проживания и рассчитывается как процент от цены размещения без учета НДС.
По данным СМИ, туристическая отрасль мира оживает стремительнее прогнозов: в 2025 году число выездов за границу достигло 1,5 миллиарда, задав планку для рекордного 2026 года. В России внутренний туризм заметно активизировался, а рынок размещения обогатился разнообразными форматами — от хостелов и гостевых домов до кемпингов и глэмпингов. При этом действующие правила оказания гостиничных услуг не обновлялись с 2020 года, хотя турпотоки уже перестроились под влиянием пандемии и геополитических сдвигов.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил НСН, что отели обязали возвращать предоплату при отмене брони, они будут вынуждены заложить это в цену номера, так как процент отказов доходит до 10 и выше.
